LA MACHINE DE TURING ~ BENOIT SOLÈS Sablé-sur-Sarthe, 13 novembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

LA MACHINE DE TURING ~ BENOIT SOLÈS Sablé-sur-Sarthe

2021-11-13 – 2021-11-13

Sablé-sur-Sarthe 72300

18 EUR 4 récompenses aux Molières 2019

Manchester. Hiver 1952. Alors qu’il a construit la première machine pensante et réussi à briser le code de l’Enigma pendant la Seconde Guerre Mondiale, le professeur Alan Turing est resté dans l’oubli. Suite au cambriolage de son domicile, il porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux services de renseignements anglais, prêts à découvrir ses secrets les plus intimes. Cette pièce, qui a remporté un franc succès lors de sa création, a été récompensée par quatre Molières. D’une justesse remarquable, Benoit Solès livre un portrait saisissant du célèbre mathématicien. La Machine de Turing dévoile le destin hors-norme de cet homme injustement resté dans l’ombre et broyé par la société bien-pensante de l’Angleterre des années 50. L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !

Distribution

De Benoit Solès. Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore Breaking the Code

Basée sur Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges

Mise en scène Tristan Petitgirard . Avec Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour, Gregory Benchenafi ou Jules Dousset

Soutien

Production Atelier Théâtre Actuel ~ Morcom Prod ~ ACMÉ ~ Fiva Production ~ Théâtre Michel

Théâtre ~ Dès 12 ans ~ Durée 1h30

Billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/

Sablé-sur-Sarthe

