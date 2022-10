La machine de Turing

La machine de Turing, 2 avril 2023, . La machine de Turing



2023-04-02 17:30:00 – 2023-04-02 Théâtre.

Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…

Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ? Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le garder pour soi. De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus lourdes à porter. Et justement, ma vie était remplie de secrets…

Avez-vous déjà entendu parler de l’Enigma ? Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ? Alors, c’est le moment d’être bien attentif. » dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville