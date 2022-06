La machine à remonter le temps, 7 juillet 2022, .

La machine à remonter le temps

2022-07-07 15:30:00 – 2022-07-08

Solène Passard, jeune architecte a mené une étrange enquête sur le château de Monbalen… C’est à travers la généalogie, l’archéologie du bâtiment et d’autres châteaux alentours qu’elle nous embarque pour un étrange voyage dans le temps : retrouver les états supposés d’un drôle de bâtiment

Visite audioguidées et accompagnée du site et projection du film « Gastrolithes fantômes » de Laurent Thurin Nal, à 17h.

Solène Passard, jeune architecte a mené une étrange enquête sur le château de Monbalen… Embarquez pour un étrange voyage dans le temps : retrouver les états supposés d’un drôle de bâtiment.

Visite audioguidées et accompagnée du site et projection du film « Gastrolithes fantômes » de Laurent Thurin.

Solène Passard, jeune architecte a mené une étrange enquête sur le château de Monbalen… C’est à travers la généalogie, l’archéologie du bâtiment et d’autres châteaux alentours qu’elle nous embarque pour un étrange voyage dans le temps : retrouver les états supposés d’un drôle de bâtiment

Visite audioguidées et accompagnée du site et projection du film « Gastrolithes fantômes » de Laurent Thurin Nal, à 17h.

dernière mise à jour : 2022-06-03 par