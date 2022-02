La Machine à remonter le Rock Orgon, 26 mars 2022, Orgon.

La Machine à remonter le Rock Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-03-26 – 2022-03-26 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône

Spectacle « La Machine à remonter le Rock » :

Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du Rock’N’Roll !



Tout est enfin prêt. Habité depuis toujours par le rêve d’être le plus grand speaker radio de tous les temps, John vous invite à découvrir sa Machine à Remonter le Rock, un bijou de technologie qu’il a passé sa vie à construire…

Une fois ses automates-musiciens surpuissants alimentés des plus grands classiques, il pourra mettre son plan à exécution : pirater toutes les radios du monde et diffuser son précieux rock à travers un procédé révolutionnaire…

Parviendra-t-il à ses fins ?



Plongez dans la vie de cet amoureux des 50’s/60’s, pionnier des radios pirates et génie incompris. Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du Rock’N’Roll !

Spectacle « La Machine à remonter le Rock »

+33 6 19 47 27 26

Spectacle « La Machine à remonter le Rock » :

Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du Rock’N’Roll !



Tout est enfin prêt. Habité depuis toujours par le rêve d’être le plus grand speaker radio de tous les temps, John vous invite à découvrir sa Machine à Remonter le Rock, un bijou de technologie qu’il a passé sa vie à construire…

Une fois ses automates-musiciens surpuissants alimentés des plus grands classiques, il pourra mettre son plan à exécution : pirater toutes les radios du monde et diffuser son précieux rock à travers un procédé révolutionnaire…

Parviendra-t-il à ses fins ?



Plongez dans la vie de cet amoureux des 50’s/60’s, pionnier des radios pirates et génie incompris. Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du Rock’N’Roll !

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

dernière mise à jour : 2022-01-13 par