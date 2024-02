La Machine à remonter le Rock Morcenx-la-Nouvelle, samedi 30 novembre 2024.

La Machine à remonter le Rock Morcenx-la-Nouvelle Landes

Plongez dans la vie de John, cet amoureux des 50’s/60’s, pionnier des radios pirates et génie

incompris. Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en

images au cœur de l’histoire du Rock’n’roll !

Tout public

Tout est enfin prêt. Habité depuis toujours par le rêve d’être le plus grand speaker radio de

tous les temps, John vous invite à découvrir sa Machine à Remonter le Rock, un bijou de

technologie qu’il a passé sa vie à construire… Une fois ses automates musiciens surpuissants

alimentés des plus grands classiques, il pourra mettre son plan à exécution pirater toutes les

radios du monde et diffuser son précieux rock à travers un procédé révolutionnaire…

Parviendra-t-il à ses fins ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 20:30:00

fin : 2024-11-30

Salle du Maroc

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

