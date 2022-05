LA MACHINE À REMONTER LE ROCK

LA MACHINE À REMONTER LE ROCK, 2 juin 2022, . LA MACHINE À REMONTER LE ROCK

2022-06-02 – 2022-06-03 Des origines du Rock au début des années 50 jusqu’au rock anglais du début des années 70, le spectacle nous fait revivre en musique plus de 40 titres emblématiques joués en live. John est un animateur radio solitaire et déchu.

Dans un discours fantasmagorique, il nous raconte son histoire du Rock’n Roll. Des origines du Rock au début des années 50 jusqu’au rock anglais du début des années 70, le spectacle nous fait revivre en musique plus de 40 titres emblématiques joués en live. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville