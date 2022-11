GA – 20 / The Backscratchers à la M.A.C.3 La Mac 3 _ l'(S)pace Campus du Crous, 22 novembre 2022, Gradignan.

8€ carte étudiant / 10€ adhérents, carte jeune / 13€ en prév / 15€ sur place

Dans le cadre de l’année culturelle « Campulsations », venez nombreux voir les dignes descendants d’ Hound Dog Taylor à la M.A.C.3 du Crous de bordeaux Nouvelle Aquitaine.

Dans le cadre de l'année culturelle « Campulsations », venez nombreux voir les dignes descendants d' Hound Dog Taylor à la M.A.C.3 du Crous de bordeaux Nouvelle Aquitaine.

La Mac 3 _ l'(S)pace Campus du Crous 18, avenue de Bardanac La Paillère-Compostelle Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine



https://www.youtube.com/watch?v=eDAZeTK4iBs https://ga-20.bandcamp.com/ The Backscratchers (Bordeaux) – Wild Blues & R’n’R Si on devait parler de chaudron on pourrait dire que les 3 musiciens qui forment The Backscratchers sont tombés dans celui du blues il y a déjà bien des années.

A l’orgue, au piano , à l’harmonica et au chant , Vincent Pollet-Villard a fait ses classes au Cricketers à Bordeaux , où il eut l’occasion de croiser le fer et la scène avec le gratin de la scène blues internationale de la fin des 90´s , de Jimmy Johnson à Joe Louis Walker en passant par Kenny Neal ou Paul Orta pour ne citer qu’eux.

A la guitare , également originaire de Bordeaux , Florian Royo, accompagnateur pendant plus de 10 ans de Nico Wayne Toussaint avec lequel il se hisse sur la 3ème marche du podium de

l’International Blues Challenge à Memphis, n’est pas en reste . Son jeu de guitare explosif lorgne autant du côté de Buddy Guy que de Junior Watson.

Pour boucler la boucle , c’est avec Guillaume Destarac derrière les fûts que le trio sévit depuis 1 an, batteur émérite et inventif qui sert depuis de nombreuses années le jeu d’un certain Fred Chapellier, également accompagnateur de Nico Wayne Toussaint et de Big Dez , ce toulousain d’origine est , à juste titre, considéré comme l’un des meilleurs batteurs en Europe à évoluer dans ce style .

https://www.facebook.com/thebackscrathers/

https://www.youtube.com/watch?v=4ya00gNkUmM https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/ga-20-guest https://ypl.me/o5B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:00:00+01:00

2022-11-22T23:59:00+01:00

