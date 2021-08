Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris La M.A.O. à travers le temps BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

La M.A.O. à travers le temps BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou), 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 18h

gratuit

Découvrez l’histoire de la musique numérique ! La Musique Assistée par Ordinateur (MAO) est au cœur des jeux vidéo. Depuis ses débuts dans les années 70 et 80 jusqu’à aujourd’hui, les logiciels comme les dispositifs ont beaucoup évolué. David Bagel, DJ et collectionneur, vous invite à découvrir cette histoire et à tester ces outils, depuis les célèbres Commodore 64 et le CyberTracker SID aux logiciels les plus récents, comme FL Studio ou Ableton Live. Informations sur le site de la Bpi. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Loisirs / Jeux BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

11 : Rambuteau (73m) 4 : Étienne Marcel (450m)

Contact :Bibliothèque publique d'information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/

