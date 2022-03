LA LYRE BITERROISE – VOYAGE MUSICAL Béziers, 21 mai 2022, Béziers.

LA LYRE BITERROISE – VOYAGE MUSICAL Béziers

2022-05-21 – 2022-05-21

Béziers Hérault Béziers

EUR 10 L’orchestre de la ville de Béziers vous emmène en voyage le temps d’une soirée exceptionnelle! Avec Cécilia Cols, Alain Carré, Laurent Bernadac, Ludivine Alleguede, Pablo Solis, ADAJ et bien d’autres, c’est plus de 80 artistes qui vous donnent RDV sur scène pour un show alliant danse, chant et lumières, entremêlés d’une mise en scène de courts-métrages pour vous faire parcourir le monde.

Une soirée d’exception sera proposée suite au spectacle sur les terrasses de Zinga Zanga. Ambiance conviviale et chaleureuse, restauration, bars, musique et piste de danse, tout sera présent pour vous faire passer un moment inoubliable!

Réservation à l’office de tourisme Béziers Méditerranée.

La Lyre Biterroise

Béziers

