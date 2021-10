Béziers Béziers Béziers, Hérault LA LYRE BITERROISE – COMEDIE MUSICALE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LA LYRE BITERROISE – COMEDIE MUSICALE Béziers, 20 novembre 2021, Béziers. LA LYRE BITERROISE – COMEDIE MUSICALE 2021-11-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-20

Béziers Hérault Béziers Autour des plus grandes comédies musicales, la Lyre Biterroise revient avec un tout nouveau concert.

Les musiciens de l’orchestre de Béziers joignent leur talent à ceux d’amis artistes biterrois pour vous offrir un spectacle plein de bonne humeur et de surprises !

Entrée libre, réservation obligatoire à la billetterie du Théâtre Municipal de Béziers

Port du masque obligatoire Autour des plus grandes comédies musicales, la Lyre Biterroise revient avec un tout nouveau concert.

Entrée libre, réservation obligatoire à la billetterie du Théâtre Municipal. Port du masque obligatoire +33 4 67 36 82 82 Autour des plus grandes comédies musicales, la Lyre Biterroise revient avec un tout nouveau concert.

Les musiciens de l’orchestre de Béziers joignent leur talent à ceux d’amis artistes biterrois pour vous offrir un spectacle plein de bonne humeur et de surprises !

Entrée libre, réservation obligatoire à la billetterie du Théâtre Municipal de Béziers

Port du masque obligatoire lyre dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.32677#3.1761