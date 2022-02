La Lyre Amoureuse Théâtre du Capitole, 28 mars 2022, Toulouse.

La Lyre Amoureuse

Théâtre du Capitole, le lundi 28 mars à 20:00

### Concert « Sur la lyre amoureuse », traduction du premier vers de la pièce de Tarquinio Merula : Su la cetra amorosa, est le titre et la cheville ouvrière de ce programme, la rime à la grande variété des sentiments amoureux qu’Orphée exprimait sur sa lyre, jusqu’à émouvoir les animaux sauvages et les êtres inanimés, nous tacherons, simples mortels, d’émouvoir tout simplement le public ! Ce programme en clair-obscur décline les sentiments amoureux dans toute leur diversité, de la jubilation au désespoir, de l’espoir au renoncement, par l’entremise des plus grands compositeurs du XVIIe siècle, tels que Giovanni Sances, Barbara Strozzi, Luigi Rossi ou Tarquinio Merula. Il se conjugue à tous les temps de l’amour. Il se conjugue aussi du passé au futur, à l’amitié qui me lie depuis tant d’année aux Sacqueboutiers, amitié née d’une passion commune pour le répertoire du XVIIe siècle où la voix et les instruments peuvent deviser de concert en parfaite harmonie, se mêler en une couleur commune, ou rivaliser de virtuosité pour exprimer toute la richesse de ce répertoire.Dominique Visse Contre-ténor[](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-la-gioconda) ### Programme **Giovanni Felice Sances (c. 1600-1679)** Acenti queruli Usurpator tiranno **Bartolome Di Selma y Salaverde (c. 1595- c. 1638)** Canzon per soprano e basso **Girolamo Frescobaldi (1583-1643)** Se l’aura spira tutta vezzosa **Alessandro Piccinini (1566-1638)** Passacaglia (théorbe) **Dario Castello (1602-1631)** Sonata XVI **Barbara Strozzi (1619-1677)** L’Eraclito amoroso **Luigi Rossi (c. 1597-1653)** Sinfonia e Passacaglia Amanti se brama te **Bernardo Storace (c. 1637- c. 1707)** Ciaccona (Orgue) **Tarquinio Merula (1595-1665)** Su la cetra amorosa ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021706) ![]() ### Infos pratiques Lundi 28 mars à 20h

Tarifs : de 10€ à 30€

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



