Maison Folie Wazemmes, le jeudi 30 septembre à 19:30

Depuis quatre ans, le festival CineComedies est entièrement dédié à la comédie au cinéma et sous toutes ses formes. Cet événement populaire et cinéphile a su réunir plusieurs milliers de spectateurs. Pour cette séance en plein air, le festival vous donne rendez-vous avec la projection du film _La Lutte des classes_ en présence de son réalisateur Michel Leclerc. La soirée débutera par un Dj set à l’auberge dès 19h30 (projection à 20h30). _Le Festival CineComedies se tient à Lille et dans les Hauts-de-France du 29 septembre au 3 octobre_

Gratuit

Projection de cinéma en plein air dans le cadre du Festival CineComedies Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T22:30:00

