LA LUTHERIE, HISTOIRE ET TECHNIQUES Langres, samedi 6 avril 2024.

LA LUTHERIE, HISTOIRE ET TECHNIQUES Langres Haute-Marne

Tout public

En lien avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, les musées de Langres accueillent une exposition-dossier conçue par le musée de Mirecourt et composée de modules et de panneaux explicatifs. Venez découvrir comment les instruments sont fabriqués, quels sont les bois utilisés en lutherie et l’histoire de ce savoir-faire unique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-05

1 Place Pierre Burelle

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

L’événement LA LUTHERIE, HISTOIRE ET TECHNIQUES Langres a été mis à jour le 2024-04-07 par Antenne du Pays de Langres