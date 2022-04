La Lupéenne Saint-Loup, 26 juin 2022, Saint-Loup.

La Lupéenne Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 9 Rue du Maître des Forges Saint-Loup

2022-06-26 07:30:00 – 2022-06-26 Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 9 Rue du Maître des Forges

Saint-Loup Nièvre Saint-Loup Nièvre

La Lupéenne est une course nature de 5 et 15 km mais aussi une randonnée pédestre et marche nordique de 5, 8 ou 15 km, il y a également un parcours pour les enfants. Ravitaillement à l’arrivée + au 5ème et 10ème km.

lalupeenne@orange.fr +33 3 86 39 91 41 https://erun63.fr/event/la-lupeenne-2022/

