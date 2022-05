La Lupéenne Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Loup-des-Bois

La Lupéenne Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar), 26 juin 2022, Saint-Loup-des-Bois. La Lupéenne

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar), le dimanche 26 juin à 07:00

Que ce soit en courant (5 ou 15 km), en randonnée pédestre ou en marche nordique (parcours de 5, 8 ou 15 km), venez participer à la Lupéenne, une course nature, un parcours spécial initiation est prévu pour les enfants. Ravitaillements à l’arrivée ainsi qu’au 5ème et au 10 ème km.

Course 5 km : 6 € (+2 € sur place la veille) – Course 15 km ou 15 km+5km: 10 € (+2€ sur place la veille) – Gratuit pour les minimes – Randonnée 4 €

Course nature + randonnée pédestre Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) rue du Maître des Forges 58200 SAINT LOUP DES BOIS Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T07:00:00 2022-06-26T07:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Loup-des-Bois Autres Lieu Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Adresse rue du Maître des Forges 58200 SAINT LOUP DES BOIS Ville Saint-Loup-des-Bois lieuville Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Departement Nièvre

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loup-des-bois/

La Lupéenne Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) 2022-06-26 was last modified: by La Lupéenne Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) 26 juin 2022 Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le Mumar) Saint-Loup-des-Bois Saint-Loup-des-Bois

Saint-Loup-des-Bois Nièvre