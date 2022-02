La Lune s’est levée, présenté par Jérôme Baron Cinématographe (Le), 4 mars 2022, Nantes.

2022-03-04

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non Tarif plein 5 € / tarif réduit 3€

Film de Kinuyo Tanaka (Japon, 1955, 1h42, VOSTF) avec Chishu Ryu, Shuji Sano. À Nara, au milieu d’un parc, un temple bouddhique et près de là, la maison d’un veuf qui a trois filles. Arrive un visiteur… Le scénario de ce film a été confié à Kinuyo Tanaka par Ozu que la maladie empêchait de tourner. On sent sa patte dans la mise en place de l’action et l’utilisation de l’espace, puis la cinéaste s’en émancipe. Si les trois sœurs peuvent faire penser à Tchékov, Tokyo remplaçant Moscou, on pense aussi beaucoup à des comédies classiques avec des jeux de cache-cache sentimentaux où les servantes sont complices de leurs maîtresses – des auteurs occidentaux sont cités. Mais Kinuyo Tanaka fait aussi entendre en sourdine sa petite musique plus grinçante – la description de la vie d’une femme à Tokyo, la ville dont on rêve. Vendredi 4 mars 2022 à 20:30 : séance présentée par Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des 3 Continents, et suivie d’un échange.

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/