La lune montante et observation de sa surface

2022-08-04 – 2022-08-04 Rendez-vous à 21h30 à l’ancienne gare de Pierrefitte-Nestalas au télescope ou à la lunette, muni d’une paire de jumelles. Soirée découverte animée par Bertrand, astronome amateur, afin d’observer la lune montante et sa surface.

Possibilité d'annulation de la soirée en cas de mauvaises conditions météorologiques. Rendez-vous à 21h30 à l'ancienne gare de Pierrefitte-Nestalas au télescope ou à la lunette, muni d'une paire de jumelles.

