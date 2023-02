LA LUNE ET LE SOLEIL 1-6 ANS COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

LA LUNE ET LE SOLEIL 1-6 ANS COMEDIE DE GRENOBLE, 17 février 2023, GRENOBLE. LA LUNE ET LE SOLEIL 1-6 ANS COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-02-17 (2023-02-17 au ) 10:00. Tarif : 9.0 à 9.0 euros. La lune part en voyage tout autour de la terre… Elle croise le roi des poissons, navigue sur les mers et atterrit dans le jardin de Janvier, avant de retourner dans le ciel à la rencontre du soleil. Spectacle poétique, visuel et en chansons pour les tout petits de 0 à 6 ans. Votre billet est ici COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere La lune part en voyage tout autour de la terre… Elle croise le roi des poissons, navigue sur les mers et atterrit dans le jardin de Janvier, avant de retourner dans le ciel à la rencontre du soleil. Spectacle poétique, visuel et en chansons pour les tout petits de 0 à 6 ans. . EUR9.0 9.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu COMEDIE DE GRENOBLE Adresse 1 Rue Pierre Dupont Ville GRENOBLE Tarif 9.0-9.0 lieuville COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Departement Isere

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

LA LUNE ET LE SOLEIL 1-6 ANS COMEDIE DE GRENOBLE 2023-02-17 was last modified: by LA LUNE ET LE SOLEIL 1-6 ANS COMEDIE DE GRENOBLE COMEDIE DE GRENOBLE 17 février 2023 COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE

GRENOBLE Isere