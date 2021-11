Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris La lune est en Amazonie Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

La lune est en Amazonie Théâtre de la Ville – Abbesses, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 au 27 novembre 2021

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h15

Une tribu indienne isolée du reste du monde défend coûte que coûte son patrimoine culturel. S’enfoncer dans la forêt amazonienne avec le Mapa Teatro pour guide, c’est voyager en terre d’état sauvage: la violence idéologique et écologique globalisée. On part sur les traces d’une communauté indigène qui au XIXe siècle choisit de se couper du monde. Rattrapée par des chercheurs d’or en 1969, capturée pour partie, objet de reportages, d’études, cette communauté isolée est toujours résistante, malgré les assassinats. Dans la continuité de sa trilogie Anatomie de la violence en Colombie, le Mapa Teatro fonde sur des faits réels son « ethno-fiction futuriste ». Mapa signifie « carte » en français. Cartographes de l’imaginaire social, et sous le signe de leur double origine, suisse et colombienne, Rolf et Heidi Abderhalden mettent en écho sons, images, gestes, objets, musiques, mythes, archives et actualité. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

