2023-04-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-13 19:00:00 19:00:00

Vosges . Envie d’en connaitre plus sur l’univers qui nous entoure !?

Venez assister à la conférence de Thierry Pradier et Pierre Van Hove, chercheurs CNRS à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) à Strasbourg. Durée : 1h Gratuit – Réservation conseillée

lalunenparachute@gmail.com – 03 29 35 04 64

