Assistez à un « Dessin-performance » La Lune en Parachute Épinal, 17 septembre 2023, Épinal.

Assistez à un « Dessin-performance » Dimanche 17 septembre, 09h00 La Lune en Parachute

Katrin Gattinger fait partie des cinq artistes invités à explorer la question de la frontière dans une expérience inédite de co-création, pour l’exposition « PAR-DELÀ », présentée à La Lune en Parachute, du 23/09 au 15/12/2023.

En introduction de l’exposition, Katrin Gattinger réactivera un projet de dessin-performance nommé « Borderknots ».

La Lune en Parachute sera à la fois les points de départ et d’arrivée de l’action. Transportée sur une barque pour franchir la Moselle et sur le porte-bagage d’un vélo, une « boîte à dessiner », renfermant un traceur produira, tel un sismographe, une ligne sur une feuille de papier, selon les mouvements, accélérations, vibrations, secousses qu’il subira. L’artiste et sa boîte à dessin sillonneront les rues d’Épinal, ainsi que les routes environnantes. Le parcours nous mène vers des points de franchissement qui font sens à notre histoire, comme l’ancien site de passage entre le quai Michelet et le quai des Templiers, la zone militaire du fort des Friches, le Bief de séparation des eaux aux Forges ou la retenue d’eau de Bouzey.

Ces points seront des moments d’échanges et de convivialité entre l’artiste et le public.

Le résultat de cette performance prendra place aux côtés d’autres œuvres de parcours de Borderknots.

_

Pour connaître le parcours de la performance, rendez-vous sur le site de la Lune en Parachute.

[https://laluneenparachute.com/_](https://laluneenparachute.com/_](https://laluneenparachute.com/))

La Lune en Parachute 46 b, rue Saint-Michel, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 35 04 64 https://laluneenparachute.com/ https://www.instagram.com/la_lune_en_parachute/;https://www.facebook.com/laluneen.parachute [{« link »: « https://laluneenparachute.com/ »}, {« link »: « https://laluneenparachute.com/_%5D(https://laluneenparachute.com/) »}] L’association La Lune en Parachute est située depuis 2010 à La Plomberie, dans cet espace industriel rénové, dédié par la Ville à l’Art Contemporain, dans le Pôle culturel de la Ville. Un magnifique espace de 500m² permet quatre belles expositions chaque année. De nombreuses activités sont proposées dans le cadre de ces expositions : visites guidées, conférences, ateliers de pratiques artistiques. L’entrée est gratuite. Ouverture en période d’exposition du mercredi au vendredi de 13h à 18h & le week-end de 14h à 18h et sur rendez-vous pour les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Katrin Gattinger