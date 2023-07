A la découverte de La Lune ! La Lune des Pirates Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Date : Samedi 16 septembre de 15h à 21h

Programme :

◑ 15h00 & 17h00 : visites guidées sans réservation

◑ 18h30 : Présentation de trimestre

◑ 16h30 & 19h30 : 2 concerts de 30 minutes de Louis Aguilar

La Lune des Pirates vous dévoile l’envers du décor ! Depuis son ouverture en 1987, La Lune des Pirates œuvre pour rendre la musique accessible à toutes et tous. Découvrez cette scène de musiques actuelles atypique et laissez vous guider dans ses coulisses : Que se cache t-il dans les loges ? Comment recevoir un artiste ? Comment créer une ambiance lumineuse ? Des membres de l’équipe seront sur le pont pour présenter les différents espaces de la salle, son fonctionnement et ses métiers, et vous pourrez également assister à la présentation de saison de La Lune des Pirates pour tout savoir sur la programmation de la salle. En prime, l’artiste amiénoise Louis Aguilar ponctuera cette journée de sa folk langoureuse par 2 mini-concerts à 16h30 et 19h30.

Rendez-vous à l’entrée du lieu au 17 Quai Bélu le samedi 16 septembre 2023 entre 15h et 21h. Tarif : gratuit – sans réservation

La Lune des Pirates 17 Quai Bélu – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 97 88 01 http://www.lalune.net https://www.instagram.com/lalunedespirates/;https://www.facebook.com/La-Lune-des-Pirates C’est dans une proche galaxie entre Lille et Paris qu’une planète est née… L’aventure commence au printemps 1987 lorsqu’une bande de copains, tous passionnés, décide de créer un cabaret. Le projet voit le jour Quai Bélu à Amiens dans un ancien entrepôt de bananes. Après de nombreuses mutations, La Lune des Pirates est aujourd’hui une salle de concert confirmée. D’une capacité de 250 places, elle offre sa scène à des artistes en découverte à faible exposition médiatique, à des artistes évoluant dans un univers musical indépendant et novateur et à des artistes reconnus du grand public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

Ludo Leleu