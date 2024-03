La Lune, astre des nuits souligne SALLE OZANAM Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 14h15 à 16h00

.Public adultes. payant

Montant de la participation : 10 €

Quelle fascination exerce sur nous l’astre de la nuit

Depuis la plus haute antiquité la lune attire et fait rêver, elle est à l’origine de quantité de mythes Elle rythme la vie des hommes, les premiers calendriers sont lunaires, elle change de forme et parfois obscurcit la lumière du soleil, elle a une influence sur les plantes et les marées, elle est le miroir des croyances et des peurs de l’humanité. Elle a inspiré la littérature, elle vit avec Pierrot dans les chansons populaires, avec Tintin dans les bandes dessinées. Elle a engendré des recherches scientifiques au cours des siècles et dès la Renaissance elle peut être observée grâce à l’invention de lunettes astronomiques. Ces recherches vont culminer avec les programmes de la NASA, permettant ainsi de poser un pied sur la lune, « un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ». A l’aide de nombreuses images nous évoquerons les diverses facettes de l’histoire de la lune avec les hommes.

SALLE OZANAM 92BIS BD MONTPARNASSE 750014

Contact : https://agedordefrance.com/?La-Lune-astre-des-nuits +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://agedordefrance.com/?La-Lune-astre-des-nuits

