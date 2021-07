La Luna – Sur le Rooftop de l’Atrium Arles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arles.

La Luna – Sur le Rooftop de l’Atrium 2021-07-03 – 2021-07-05 Hôtel Atrium SAS 1 rue Emile Fassin

Arles Bouches-du-Rhône

Un endroit unique où les lumières du coucher de soleil se refléteront sur les monuments de notre belle ville d’Arles, vous profiterez d’un cadre idyllique et sensationnel au Best Western Atrium ou vous passerez de magnifique soirées au bord de la piscine. Une programmation de qualité vous attend durant la saison.

Amis commerçants et autres, les soirées du dimanches soir sont pour vous, en espérant vous y voir nombreux chaque semaine.

PROGRAMME DU WEEK END D’OUVERTURE

19H – 01H

SAMEDI 3 JUILLET :

OPENING LA LUNA

(DJ SET BY CÉDRIC BUCHE & VINSS WEBER)

DIMANCHE 4 JUILLET :

LA SOIRÉE DES COMMERÇANTS

DEFILÉ DE MODE AVEC LA BOUTIQUE CRUEL ROMANCE

(DJ SET BY CEDRIC BUCHE & VINSS WEBER)

LUNDI 5 JUILLET :

AFTER OFFICIEL DE LA COCARDE D’OR (INVITÉ D’HONNEUR JOACHIM CADENAS)

Music By : Punto y Aparte

TAPAS

DRINKS & COCKTAILS

POOL

ENTREE GRATUITE SUR PRESENTATION DU PASS OU ENTRÉE 5€ AVEC CONSO (SANS PASS)

Perché sur les toits du centre-ville d’Arles, venez découvrir les soirées unique en Arles de La Luna sur le Rooftop de l’hôtel Best Western Atrium.

contact@best-western-hotelatrium.com +33 4 90 49 92 92 http://www.hotelatrium.com/

dernière mise à jour : 2021-06-25 par