Les confidences de Dieu La Luna Negra Bayonne, 9 décembre 2023 20:30, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dieu est à bout ! Il jette le peu de force qu’il lui reste sur scène pour faire un constat, malgré tout plein d’humour, sur le monde actuel : Dame Nature en lambeaux, Cupidon alcoolique, le Père Noël en dépression… rien ne va plus. Alors autant en rire !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



God is on his last legs! He throws what little strength he has left on stage to make a humorous assessment of the world today: Mother Nature in tatters, Cupid an alcoholic, Santa Claus in depression… nothing’s going right anymore. So we might as well laugh!

Dios está en las últimas Y lanza al escenario las pocas fuerzas que le quedan para hacer un balance humorístico del mundo actual: la Madre Naturaleza hecha trizas, Cupido alcohólico, Papá Noel deprimido… ya nada va bien. Así que más vale reírse

Gott ist am Ende! Er wirft das bisschen Kraft, das ihm noch geblieben ist, auf die Bühne, um eine trotz allem humorvolle Feststellung über die heutige Welt zu machen: Mutter Natur in Fetzen, Amor als Alkoholiker, der Weihnachtsmann mit Depressionen … nichts geht mehr. Dann kann man auch gleich darüber lachen!

