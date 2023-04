Ring d’impros La Luna Negra, 24 mai 2023, Bayonne.

Chaque mois un présentateur et des équipes différentes ! Le spectacle est donc UNIQUE tous les mois ! Venez (re)découvrir les Rings d’Impro que La Luna Negra propose avec succès depuis 20 ans ! Entrez dans les entrailles du jeu pur, sans filet… et sachez que tout y sera surprise !

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation !.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Each month a different presenter and teams! The show is therefore UNIQUE every month! Come and (re)discover the Improv Rings that La Luna Negra has been offering with success for 20 years! Enter the bowels of the pure game, without a net… and know that everything will be a surprise!

A must for La Luna. You will only see these 100% improv shows once!

¡Cada mes un presentador y equipos diferentes! Por lo tanto, ¡el espectáculo es ÚNICO cada mes! ¡Ven a (re)descubrir los Anillos de Improvisación que La Luna Negra lleva ofreciendo con éxito desde hace 20 años! Adéntrate en las entrañas del juego puro, sin red… ¡y sabe que todo será una sorpresa!

Imprescindible para La Luna. ¡Sólo verá estos espectáculos 100% de improvisación una vez!

Jeden Monat ein anderer Moderator und andere Teams! Die Show ist also jeden Monat EINMALIG! Entdecken Sie die Impro-Ringe (wieder), die La Luna Negra seit 20 Jahren erfolgreich anbietet! Treten Sie ein in die Eingeweide des reinen Spiels, ohne Netz… und seien Sie gewarnt, dass alles eine Überraschung sein wird!

Ein absolutes Muss für La Luna. Sie werden diese 100%igen Improvisationen nur ein einziges Mal sehen!

Mise à jour le 2023-01-31 par OT Bayonne