HYPERACTIF LA LUNA NEGRA Bayonne, mercredi 27 mars 2024.

Coucou !Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile…!Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.Pourtant, on a tout tenté pour me calmer : la musique, le yoga, les séances d’hypnose…Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…Sdthtrhdsthyrtjtujntgrth. KuloiulguikijthyrukAh pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !Hugues Acrobate, jongleur, danseur, jouant de tous les instruments, qu’ils soient réels ou mimés, grimaçant comme un enfant mettant les doigts dans une prise électrique, Hugues ose tout et n’a peur de rien. Son spectacle virevolte, swingue, explose.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64