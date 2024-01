SUR LE FIL LA LUNA NEGRA Bayonne, samedi 23 mars 2024.

Parfois, la vie ressemble à une grosse pelote impossible à démêler. Et hop, un nouveau nœud apparaît, bien costaud celui-là : « c’est un cancer, madame ». Peu de temps après cette annonce, Ariane a su qu’elle en ferait un spectacle, vivant et drôle. Parce que rien n’est grave tant qu’on reste en équilibre… Sur le fil !Partir de l’intime et tenter de le rendre universel. Briser les tabous. Mettre en lumière ce que la société n’aime pas montrer : la fragilité et les blessures. En sortir plus fort grâce à l’humour. C’est le pari qu’Ariane a fait avec ce spectacle !Ariane avait fait un tabac à la Luna Negra avec son duo « Délit de Grossesse » il y a quelques années, alors même qu’elle venait d’être diagnostiquée. Elle revient plus forte, et plus drôle que jamais.Durée du spectacle : 1h00

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64