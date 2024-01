L’ALPINISTE LA LUNA NEGRA Bayonne, vendredi 15 mars 2024.

« Les Meuf’in » sont nées d’une rencontre amicale et musicale, réel ciment d’une complicité sans faille des quatre membres du groupe. Après s’être illustrées sur les scènes des Pyrénées Atlantiques, « Les Meuf’in » se produisent aujourd’hui au-delà de leur périmètre natal. C’est à l’issue de leur dernier album « L’alpiniste » que l’identité scénique théâtrale et le timbre polyphonique se sont affirmés. Audrey, Elsa, Isa et Fanny témoignent de leur goût pour l’écriture acidulée et décomplexée et l’harmonisation vocale dans leurs compositions. « Les Meuf’in » c’est comme la bande de copines invitées dans votre salon, une chanson française d’esprit cabaret qui fait vibrer le périnée, et pas seulement !Ne vous méprenez pas, ce n’est ni un Girl’s Band, ni les Frères Jacques sans collant, ni les évadées d’une comédie musicale, pourtant elles en ont gardé le girl power, l’humour, les chorégraphies et l’art de conter en musique les petits travers humains.

