MONOLOGUE CULINAIRE LA LUNA NEGRA Bayonne, 9 mars 2024, Bayonne.

Le Mexique – Un homme – Une autofiction – Une dégustation en fin de spectacle. L’interprète / auteur / metteur en scène nous offre un voyage gustatif et émotionnel au cœur de sa ville natale, Monterrey. Une histoire touchante et humoristique teintée d’autodérision et d’humilité. « Tous les personnages que je vais nommer dans cette pièce seront un moi-même , un autre , quelqu’un d’inventé. Juste pour arrêter d’être ce que je suis aujourd’hui, mais ce n’est pas un biodrame, ça doit être une fiction, ou une histoire vraie cachée dans les vestiges de ma mémoire. La mémoire, c’est comme les recettes… On choisit les ingrédients, et ce qui nous échappe, nous l’improvisons. »Dans le cadre de la semaine de la Diversité de la Ville de Bayonne.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64