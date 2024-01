AMOK OU LE FOU DE MALAISIE LA LUNA NEGRA Bayonne, 24 février 2024, Bayonne.

1922, la nuit sur un paquebot : le devoir, la passion et la folie.Amok ou le fou de la Malaisie, publié pour la première fois il y a près de 100 ans, est une nouvelle qui transcende les époques. Dans cette histoire, Zweig vous transporte dans la psyché d’un médecin isolé en Malaisie, dévoré par une passion interdite, jusqu’à sombrer dans la folie.Ce qui rend cette pièce si remarquable, c’est sa pertinence intemporelle. En 2023, les thèmes qu’elle explore résonnent encore avec notre réalité contemporaine. La quête d’amour et de désir, les tourments de la passion, les conflits intérieurs sur le devoir sont autant de sujets universels qui continuent à hanter l’humanité.Dans un monde où les frontières se brouillent, Amok ou le fou de la Malaisie interpelle la fragilité de l’âme humaine.De Stefan Zweig – adaptation et mise en scène Frédéric Watine.Durée du spectacle : 1h15Avec Elodie Devin, Nicolas Soumah, Frédéric Watine

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64