LES FOUS ALLIES LA LUNA NEGRA Bayonne Catégorie d’Évènement: Bayonne LES FOUS ALLIES LA LUNA NEGRA Bayonne, 17 février 2024, Bayonne. Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille … pour le meilleur du rire !Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !Nomination Meilleur spectacle d’humour aux Cyranos 2022 / Succès Festival d’Avignon 2022 & 2023Durée du spectacle : 1h10Avec Vincent Cordier et Fabrice Pannetier

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30 Réservez votre billet ici LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64 Détails Catégorie d’Évènement: Bayonne Autres Code postal 64100 Lieu LA LUNA NEGRA Adresse 7, RUE DES AUGUSTINS Ville Bayonne Departement 64 Lieu Ville LA LUNA NEGRA Bayonne Latitude 43.489572 Longitude -1.475815 latitude longitude 43.489572;-1.475815

