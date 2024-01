RING DE LA SANS VALENTIN LA LUNA NEGRA Bayonne Catégorie d’Évènement: Bayonne RING DE LA SANS VALENTIN LA LUNA NEGRA Bayonne, 14 février 2024, Bayonne. Le cultissime ring de la SANS VALENTIN cartonne depuis plusieurs années. Vous êtes célibataires ? Mal accompagnés ? Pas trop romantiques ou tout simplement vous n’avez pas envie de vous ruiner en fleurs et en resto ? L’équipe des rings prend les choses en main pour vous faire passer une soirée inoubliable… Chaque mois un présentateur et des équipes qui tournent ! Le spectacle est donc unique à chaque fois…Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet !

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30 Réservez votre billet ici LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64 Détails Catégorie d’Évènement: Bayonne Autres Code postal 64100 Lieu LA LUNA NEGRA Adresse 7, RUE DES AUGUSTINS Ville Bayonne Departement 64 Lieu Ville LA LUNA NEGRA Bayonne Latitude 43.489572 Longitude -1.475815 latitude longitude 43.489572;-1.475815

