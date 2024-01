ENCUENTRO LA LUNA NEGRA Bayonne, 9 février 2024, Bayonne.

Nicolas Saez QuartetNicolas Saez, guitariste et compositeur franco-espagnol, continue de cheminer sur les routes flamencas avec la singularité qui le caractérise. Autodidacte et travailleur acharné, il ose désormais imposer son style délicat, sensible et actuel, toujours connecté aux racines du flamenco qui lui sont chères. Sa musique, tintée de nombreuses nuances allant du jazz aux musiques latines, est inspirée par les guitaristes Vicente Amigo, Antonio Rey ou encore Yago Santos… Autour de Nicolas Saez, les artistes du quartet qui l’accompagnent sont issus de la scène jazz pour le violoniste Nicolas Frossard et de la scène rock pour le bassiste Julien Cridelause. Quant à la percussionniste chanteuse et danseuse, Sabrina Romero, si son ADN est 100 % flamenco, elle met aussi régulièrement son talent au service d’artistes de la scène jazz. (LouisWinsberg, Pierre Bertrand …)Radio France : L’héritage andalou est bien là, à portée d’accord, mais se laisse traverser avec fougue par des influences tantôt jazzy, tantôt latines, résolument modernes. »Avec Nicolas SAEZ – quartet flamenco actuel : Nicolas Saez : guitare et composition / Sabrina Romero : percussions, chant et danse / Nicolas Frossard : violon / Julien Cridelause : basse & contrebasse

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64