JE VIS AVEC FREDDIE MERCURY LA LUNA NEGRA Bayonne Catégorie d’Évènement: Bayonne JE VIS AVEC FREDDIE MERCURY LA LUNA NEGRA Bayonne, 11 janvier 2024, Bayonne. Jean-François a un don : il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien… Drôle, souvent musical et parfois émouvant, ce personnage simple va nous balader dans les recoins de son imagination transformant le moindre souvenir en chanson de Queen. Chaque année est un album, chaque mois une chanson, chaque semaine un refrain, chaque jour : un don de Queen ! Si Dieu sauve la reine, Queen sauve Jean-François ! Je vis avec Freddie Mercury est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. C’est un véritable théâtro-concert, d’un style inclassable, telle la musique de Queen. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent dans ce spectacle pour vivre un moment inoubliable.Avec Thierry MARGOTDurée du spectacle : 1h50

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30 Réservez votre billet ici LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne Détails Catégorie d’Évènement: Bayonne Autres Code postal 64100 Lieu LA LUNA NEGRA Adresse 7, RUE DES AUGUSTINS Ville Bayonne Departement 64 Lieu Ville LA LUNA NEGRA Bayonne Latitude 43.489572 Longitude -1.475815 latitude longitude 43.489572;-1.475815

