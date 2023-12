DENISE JARDINIERE – DENISE JARDINIERE VOUS INVITE CHEZ ELLE LA LUNA NEGRA Bayonne, 27 décembre 2023, Bayonne.

C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une soirée chez Denise Jardinière, mais ils ignorent tout de leur hôte. Une étrange gouvernante accueille les convives et rien ne se passe comme prévu. Les péripéties s’enchaînent jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de la mystérieuse invitation.Thibaut Boidin a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche à oreille est tel qu’il délocalise le spectacle dans différents théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017. De et par Thibaut BoidinDurée : 1h20

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne