SELENITE LA LUNA NEGRA Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

SELENITE LA LUNA NEGRA a lieu à la date du 2023-11-02 à 20:30:00.

Tarif : 15 à 15 euros.

Bien que la formule minimaliste adoptée par Mathieu Tamisier dans son projet Sélénite soit courante, la musique qu’elle lui permet de produire se différencie aisément du tout-venant indie folk. Après quelques sorties auto-produites et plus de 250 concerts, Sélénite résonne avec une maturité impressionnante. La Luna Negra a vu cet artiste grandir depuis ces débuts, et c’est avec plaisir que nous l’accueillons à nouveau pouor découvrir son nouvel album. « Sandboxes » (Lagon Noir-2023) a été enregistré en un mois, tout en solitaire dans une cabane perdue dans son Sud-Ouest natal. Une pépite intimiste aux arrangements discrets et une écriture aux accents bruts d’honnêteté.

LA LUNA NEGRA

7, RUE DES AUGUSTINS Bayonne 64100

