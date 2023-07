La lumière et nos plantes, une alchimie sensible : exposition de Clara Luzes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 4 mai 2023, Paris.

Du jeudi 04 mai 2023 au mercredi 06 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Les cyanotypes de Clara Luzes nous font découvrir à la fois une technique particulière mais aussi, et surtout, une alchimie entre plantes et lumière.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

La technique du Cyanotype ou « cyano » comme appelé dans les

cercles de la photographie alternative a été découverte en 1842 par Sir John

Frederick William Hersche.

Elle reste actuellement peu utilisée dans l’univers de la photo. Elle fut

cependant très largement répandue jusque dans la moitié du XXe siècle dans le

domaine de l’architecture pour la reproduction de plans.

La botaniste britannique Anna Atkins (1799-1871) utilisa la

technique du cyanotype pour ses ouvrages d’herbiers en photogrammes et donna

naissance à l’une des premières publications d’ouvrage photographique !

L’intérêt pour un amateur (au sens noble du terme) d’être

initié au cyanotype ou l’art de voir la vie en bleu réside dans le fait qu’avec peu de moyens et

sans danger, on apprend à maîtriser l’essentiel des manipulations des procédés

photographiques artisanaux dits alternatifs.

Photographe amateur depuis ma jeunesse et de formation

scientifique, je me suis intéressée à la photographie argentique il y a 10 ans

en pratiquant des tirages Noir et Blanc, à contre-courant du tout numérique qui

envahissait ma vie. Quelle magie de voir apparaître mes images dans le

révélateur ! La joie aussi de reprendre contact avec des activités de

laboratoire et artisanales.

A l’occasion de l’exposition « Qui a peur des Femmes

Photographes 1845-1945 » (Du 14 octobre 2015 au 25 janvier 2016 – Musée de

l’Orangerie – Paris), j’ai découvert un photogramme réalisé par Anna Atkins ;

le déclic pour combiner mes connaissances en biologie, chimie et procédés

photographiques.

A la suite, j’ai herborisé de 2017 à 2019, dans le Nord de

la France, ma terre natale, en Espagne pendant mes vacances et je me suis

lancée dans la réalisation de photogrammes, chacun unique, non reproductible,

essayant de trouver le bleu le plus intense, d’organiser harmonieusement mes

échantillons de plantes et de révéler des détails infimes avec une exposition

au soleil optimale au gré des saisons.

En témoignage, je vous propose cette exposition « La lumière

et nos plantes, une alchimie sensible » ; j’espère que vous prendrez plaisir à

la découvrir.

Clara Luzes

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Clara Luzes cyanotype