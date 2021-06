Paris La Gaîté Lyrique Paris La lumière en mouvement La Gaîté Lyrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

La lumière en mouvement La Gaîté Lyrique, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 15h à 15h40

Le dimanche 27 juin 2021

de 16h à 16h40

Le dimanche 27 juin 2021

de 17h à 17h40

payant

Atelier d’introduction au mapping LED / vidéo + exposition-expérience L’artiste Stéphane Privat explore de nouvelles façons de maîtriser la lumière. Et si les enfants apprenaient le vidéo mapping ? Dans les mystères du Digitocène comme dans ceux de la nature, les sources de lumière sont rarement statiques… Que l’on parle de la course du soleil, de la danse des flammes, ou de la frappe d’un éclair, il est toujours question de mouvement. La vitesse de la lumière est si rapide qu’elle en devient imperceptible. Depuis la découverte du feu jusqu’à la domestication de l’électricité, les êtres humains ont toujours cherché à maîtriser la lumière… Mais comment faire ? L’artiste vidéaste et performeur Stéphane Privat, dans le cadre de la programmation associée à l’exposition Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière – Olivier Ratsi, propose un atelier pour construire une installation en volume et s’initier, entre autres, au mapping LED et vidéo. Une invitation à envisager la lumière autrement, dans les infinités qu’il suffit parfois d’inventer. Un atelier conçu en résidence de médiation Capitaine futur à la Gaîté Lyrique. Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

