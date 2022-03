La lumière dans tous ses états Musée national du Château de Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Tout au long du parcours, des conférenciers seront présents pour vous inviter à regarder différemment des œuvres en lien avec la thématique de la lumière. De 20h à 23h30 Durée des interventions : 15 min Des conférenciers seront disposés tout au long du parcours. Débuts de chaque intervention : 20h – 20h30 – 21h – 21h30 – 22h – 22h30 – 23h – 23h30

Tout au long du parcours, des conférenciers seront présents pour vous inviter à regarder différemment des œuvres en lien avec la thématique de la lumière. Musée national du Château de Compiègne Place du Général de Gaulle 60200 Compiègne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

