LA LUE – Embrasser le chahut Lons-le-Saunier, 4 mars 2022, Lons-le-Saunier.

LA LUE – Embrasser le chahut Salle de spectacles l’Ellipse – Espace Mouillères Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

2022-03-04 – 2022-03-04 Salle de spectacles l’Ellipse – Espace Mouillères Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir le nouveau projet de Ludivine Faivre alias La Lue et son 4ème album tout récemment sorti “Embrasser le chahut”.

Le chahut, c’est ce qu’elle appelle familièrement la période de transition entre deux étapes clés de nos vies, l’une pas tout à fait terminée, l’autre sur le point de commencer. C’est quand on ne sait plus trop si on doit avancer ou reculer, quand la peur nous immobilise, que les doutes nous secouent, et qu’une petite voie se met à crier très fort : vas-y FONCE.

Embrasser le chahut, c’est être prêt à traverser ce qui nous dérange, avec l’espoir confiant que tout finira bien. Les 12 chansons sont pétries de cette énergie, avec des musiciens exceptionnels comme Jean-Michel Trimaille et Benoît Chabod. La Lue nous livre des chahuts personnels, des chahuts individuels de personnes croisées au fil du chemin, et des chahuts collectifs liés aux modes de production et de consommation de notre époque.

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89

Salle de spectacles l’Ellipse – Espace Mouillères Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

