Bateau-scène Étienne Bury, le samedi 25 septembre à 12:30

Raconteuse d’histoires, La Lue prend sa source dans les montagnes du jura. Se réveille parfois au beau milieu de la nuit pour faire pousser des chansons. Travaille à remettre les choses dans le bon sens. Aime l’écriture des chanteurs Québécois, l’inventivité des artistes Belges et l’énergie irrévérencieuse des clowns Russes. Cultive une chanson de caractère nourrie par la virtuosité du son de Jean-Michel Trimaille. Chanson française dans le cadre du festival de Loire Bateau-scène Étienne Bury Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T12:30:00 2021-09-25T13:00:00

