Médiathèque le Passe Muraille, le jeudi 14 avril à 15:00

La médiathèque se met à l’heure du jeu avec la présence de Lise, ludothécaire au centre socio-culturel de Loire-divatte. Venez partager cet après-midi jeux qui s’adresse à tous les publics. Entrée libre – Pour tous

Gratuit, entrée libre

Et si on jouait ensemble ? Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T17:30:00

