La Ludothèque – Pôle Animation des Pays de L’Aigle L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Orne

La Ludothèque – Pôle Animation des Pays de L’Aigle L’Aigle, 7 mai 2022, L'Aigle. La Ludothèque – Pôle Animation des Pays de L’Aigle Rue Marcel Guiet Maison des Associations L’Aigle

2022-05-07 – 2022-05-07 Rue Marcel Guiet Maison des Associations

L’Aigle Orne Autour d’un thème, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges ; vous passerez ) coup sûr un moment privilégié en famille. Bonne humeur, surprises et fous rires garantis. Autour d’un thème, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges ; vous passerez ) coup sûr un moment privilégié en famille. Bonne humeur, surprises et fous rires garantis. +33 3 33 84 90 28 https://www.paysdelaigle.com/monde-scolaire/animation-sociale Autour d’un thème, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges ; vous passerez ) coup sûr un moment privilégié en famille. Bonne humeur, surprises et fous rires garantis. Rue Marcel Guiet Maison des Associations L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: L'Aigle, Orne Autres Lieu L'Aigle Adresse Rue Marcel Guiet Maison des Associations Ville L'Aigle lieuville Rue Marcel Guiet Maison des Associations L'Aigle Departement Orne

L'Aigle L'Aigle Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laigle/

La Ludothèque – Pôle Animation des Pays de L’Aigle L’Aigle 2022-05-07 was last modified: by La Ludothèque – Pôle Animation des Pays de L’Aigle L’Aigle L'Aigle 7 mai 2022 l'aigle Orne

L'Aigle Orne