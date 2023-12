Animation jeu Devinettes à La Cité des Jeux La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Animation jeu Devinettes à La Cité des Jeux La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, 17 février 2024, Limoges. Animation jeu Devinettes à La Cité des Jeux Samedi 17 février 2024, 15h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » 3€/gratuit pour les adhérents Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00 Mim Too, Devine Tête, Pictionary et bien d’autres… Venez essayer de deviner des personnages, des situations à base de bruits, bruitages, dessins. Fous rires garantis !

Sans inscription

La ludothèque « La Cité des Jeux »
18 boulevard cité limoges
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
0555798106
https://www.citedesjeux.fr/

