Animation-Jeu GIGAMIC La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Animation-Jeu GIGAMIC La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, 9 décembre 2023, Limoges. Animation-Jeu GIGAMIC Samedi 9 décembre, 14h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » Tarif 3€ / gratuit adhérent Découvrez les jeux GIGAMIC

de 14h à 18h

SANS inscription

8 ans et + La ludothèque « La Cité des Jeux » 18 boulevard cité limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555798106 https://www.citedesjeux.fr/ https://www.facebook.com/ludotheque.lacitedesjeux;https://www.instagram.com/lacitedesjeux/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00 Jeu Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La ludothèque "La Cité des Jeux" Adresse 18 boulevard cité limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville La ludothèque "La Cité des Jeux" Limoges latitude longitude 45.829336;1.264218

La ludothèque "La Cité des Jeux" Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/