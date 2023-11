Cet évènement est passé Animation-jeu MINIVILLES La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Animation-jeu MINIVILLES La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. Animation-jeu MINIVILLES Samedi 18 novembre, 14h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » Tarif : 3€/Gratuit adhérent Bienvenue dans la ville de Minivilles. Vous venez d’être élu maire. Félicitations ! Malheureusement, les citoyens ont des demandes assez importantes : des emplois, un parc à thème, quelques fromageries et peut-être même une tour de radio. Une proposition difficile car la ville se compose actuellement d’un champ de blé, d’une boulangerie et d’un seul dé.

Développez Minivilles à coups de dé !

La ludothèque « La Cité des Jeux »
18 boulevard cité limoges
Limoges 87000
Clos Moreau
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
0555798106
https://www.citedesjeux.fr/

