La ludothèque de la médiathèque Soustons, 15 juin 2022, Soustons.

La ludothèque de la médiathèque Place des Arènes Médiathèque Soustons

2022-06-15 15:00:00 – 2022-06-15 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes Soustons

EUR Durée 2h

Hors les murs en partenariat avec le Centre Social de Soustons et Les Francas des Landes. Nous jouons de plus en plus et à toutes sortes de jeux. Venez passer un moment en famille, entre amis ou avec de parfaits inconnus, dans une ambiance conviviale.

A vos marques, prêts … jouez ! Sur inscription

+33 5 58 41 53 67

Médiathèque_Soustons_Landes Atlantique Sud

Place des Arènes Médiathèque Soustons

