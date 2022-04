La ludothèque de la médiathèque Soustons, 21 avril 2022, Soustons.

La ludothèque de la médiathèque Place des Arènes Médiathèque Soustons

2022-04-21 – 2022-04-21 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes

EUR Durée 2h

Nous jouons de plus en plus et à toutes sortes de jeux. Venez passer un moment en famille, entre amis ou avec de parfaits inconnus, dans une ambiance conviviale.

A vos marques, prêts … jouez ! Sur inscription

Durée 2h

Nous jouons de plus en plus et à toutes sortes de jeux. Venez passer un moment en famille, entre amis ou avec de parfaits inconnus, dans une ambiance conviviale.

A vos marques, prêts … jouez ! Sur inscription

+33 5 58 41 53 67

Durée 2h

Nous jouons de plus en plus et à toutes sortes de jeux. Venez passer un moment en famille, entre amis ou avec de parfaits inconnus, dans une ambiance conviviale.

A vos marques, prêts … jouez ! Sur inscription

Médiathèque_Soustons_Landes Atlantique Sud

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-04-13 par