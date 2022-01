La Ludothèque Buissonnière Plougasnou, 20 janvier 2022, Plougasnou.

La Ludothèque Buissonnière Ancienne Ecole 34 Rue du Primel Plougasnou

2022-01-20 – 2022-01-20 Ancienne Ecole 34 Rue du Primel

Plougasnou Finistère Plougasnou

La Ludothèque Buissonnière arrive à Plougasnou.

Adhésion gratuite pour les plougasnistes.

Venez jouer sur place gratuitement et / ou emprunter des jeux à partir d’1 €.

Le pass sanitaire (pour les plus de 12 ans) et le port du masque (pour les plus de 6 ans) sont obligatoires.

Renseignements : laludothequebuissonniere.fr

Ouvert à tous !

bibliotheque.plougasnou@orange.fr +33 2 98 67 31 26 http://laludothequebuissonniere.fr/

Ancienne Ecole 34 Rue du Primel Plougasnou

